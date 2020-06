Orso Trentino: Costa, valuto impugnazione abbattimento

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Solo dopo aver raccolto informazioni scientifiche certe sull'animale coinvolto nell'incidente ai due cittadini si potranno valutare soluzioni tecniche che, a mio parere, non devono tradursi nell'abbattimento". Lo scrive il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in una lettera di risposta al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha firmato l'ordinanza per l'abbattimento dell'orso che avrebbe ferito padre e figlio lunedì scorso in valle di Non.

"Stiamo valutando - spiega Costa - i presupposti giuridici per una eventuale impugnazione dell'ordinanza". (ANSA).