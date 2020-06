Musica: Battistelli direttore artistico Orchestra Haydn

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Il cda della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento ha nominato all'unanimità Giorgio Battistelli nuovo direttore artistico dell'Orchestra della stessa Fondazione a partire da settembre 2021. Battistelli subentrerà a Daniele Spini, il cui incarico terminerà nell'agosto 2021 e non sarà prorogabile.

In questi ultimi mesi, nonostante lo stato di emergenza Covid 19, la Fondazione ha esaminato oltre 50 profili di figure professionali provenienti da tutta Europa. Il cda, a seguito di una serie di colloqui virtuali, è quindi pervenuto alla scelta di Giorgio Battistelli, in virtù del suo curriculum professionale, dell'esperienza pluriennale come direttore artistico di vari Enti e Istituzioni, quali l'Opera di Roma, la Biennale di Venezia, l'Arena di Verona e l'Orchestra Regionale della Toscana, e per la sua visione e capacità di innovazione.

Battistelli firmerà, quindi, la programmazione sinfonica da settembre 2021 fino ad agosto 2024. (ANSA).