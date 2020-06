Gdf sequestra 1,3 chili di marijuana a Prato alla Drava

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Si è concluso con il sequestro di 1,3 chili di marijuana e l'arrestato di un corriere un controllo ordinario della Guardia di finanza di Brunico al valico italo-austriaco di Prato alla Drava.

I militari hanno fermato una Seat Leon, condotta da un cittadino slovacco di 38 anni, che faceva ingresso sul territorio nazionale. A causa delle sue risposte contraddittorie e poco verosimili è stato effettuato un controllo approfondito dell'autovetttura. Sono venuti alla luce prima un grosso barattolo di vetro colmo di monete (circa 1.100 euro) e poi in uno zaino e in uno shopper tre pacchi in plastica sottovuoto, i quali contenevano oltre 1,3 chili di marijuana per un valore di mercato di 11.000 euro. Il cittadino slovacco veniva quindi tratto in arresto. (ANSA).