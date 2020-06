Corte dei conti: parifica dei bilanci Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - La Corte dei conti del Trentino Alto Adige ha parificato il bilancio 2019 della Regione Trentino Alto Adige, con l'esclusione di alcuni capitoli relativi al recupero delle somme indebitamente erogate per i dipendenti con funzioni di dirigenza e coordinamento. Il dispositivo è stato letto dalla presidente Anna Maria Rita Lentini. Il bilancio regionale vede un risultato di esercizio complessivo di 227, 6 milioni di euro, un avanzo di esercizio di 70 milioni, un avanzo di cassa pari a 291 milioni e un equilibrio di bilancio di 68 milioni.

La Corte dei conti ha inoltre parificato i bilanci dello scorso anno della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, con l'esclusione di alcuni capitoli di spesa per approfondimenti e la sospensione di quelli relativi ad alcune spese processuali, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla legittimità di merito. (ANSA).