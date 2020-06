Bonus vacanza per i trentini

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - La Giunta provinciale di Trento ha dato parere positivo all'introduzione di un bonus vacanza per i cittadini trentini, da spendere nelle strutture del territorio.

Lo ha reso noto l'assessore al turismo, Roberto Failoni, che ha parlato di una misura finalizzata a incentivare la ripresa del settore turistico trentino e a sostenere la spesa delle famiglie.

Il bonus, secondo quanto riferito dall'esponente di Giunta, sarà disponibile a partire dal primo luglio, e prevede uno stanziamento di 50 euro a persona per vacanze di minimo tre giorni in Trentino da parte di persone residenti nella provincia. Il bonus raddoppia, con un incentivo di 100 euro a persona, in caso di villeggiature di durata superiore alla settimana. Per la misura la Giunta prevede uno stanziamento compreso tra i 2,5 e i tre milioni di euro.

Il prossimo lunedì 29 giugno verranno rese note le modalità di utilizzo, che, a detta di Failoni, saranno "più semplici di quelle previste dal Governo nazionale". (ANSA).