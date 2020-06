Precipita e muore in Valle Aurina

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - Una turista 40enne, originaria del Veneto, ha perso la vita ieri durante un'escursione in Valle Aurina. La donna, che si trovava in villeggiatura con suo marito e i due figli, durante un'escursione verso il lago di Gries ha proseguito da sola. Quando nel tardo pomeriggio non ha fatto rientro è scattato l'allarme. Solo in tarda serata la salma è stata avvistata e recuperata dall'elicottero dell'Aiut Alpin in un canalone a circa 2.400 metri di quota.