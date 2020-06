'Ndrangheta: legale, 'uova' non era codice per droga

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - Si sono svolte al tribunale del riesame di Trento le udienze a carico di 8 dei 20 uomini arrestati nell'ambito dell'indagine Freeland sulla presenza della 'ndrangheta a Bolzano. Gli arrestati devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, concorso esterno, estorsione e spaccio. Gli avvocati hanno chiesto oggi la scarcerazione dei loro assistiti, contestando il quadro accusatorio. "In un'intercettazione si parla di uova e di capretti, pensando che fossero parole in codice per indicare gli stupefacenti, ma posso dimostrare che il mio assistito si riferiva proprio alle uova, visto che faceva acquisti in un maso biologico", afferma ad esempio l'avvocato Marco Ferretti, difensore di Francesco Perri. I giudici decideranno nei prossimi giorni se accettare le richieste di scarcerazione. Il 30 giugno è in programma un'udienza al tribunale del riesame per altri 8 indagati. (ANSA).