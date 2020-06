Coronavirus: 5.000 mascherine Unci a Cibio Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Cinquemila mascherine chirurgiche verranno consegnate dalla sezione provinciale dell'Unione nazionale cavalieri d'Italia (Unci) al Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata - Cibio dell'Università di Trento. Sono destinate ai ricercatori e alle ricercatrici ancora impegnati in prima linea nel fare tamponi e nella ricerca contro il Covid-19.

La donazione è stata sancita in un incontro privato che si è svolto ieri in Rettorato a Trento. Il rettore Paolo Collini ha dato il benvenuto alla delegazione Unci Trento guidata dal presidente Franco Zambiasi, ringraziando per la donazione ricevuta spiegando quanto sia importante per l'ateneo "ricevere, oltre a utile materiale di consumo, anche attestazioni di vicinanza e attenzione da parte della società civile".

Il carico di mascherine, tutte regolari e certificate, verranno consegnate nei prossimi giorni al dipartimento Cibio a Povo. (ANSA).