Gmm, pronta una nuova scuola in Burkina Faso

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Saranno circa cento gli studenti che, seguiti da dieci insegnanti, in autunno, potranno cominciare il prossimo anno scolastico presso la nuova scuola secondaria "Paligwend", nel villaggio di Kassou in Burkina Faso.

Sono stati, infatti, da poco conclusi i lavori per il primo lotto del complesso scolastico finanziato dal Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano (Gmm) grazie anche ad un contributo della Provincia autonoma di Bolzano.

Nelle prossime settimane sarà avviato anche il cantiere per il secondo lotto, ma i nuovi lavori sono stati organizzati in modo da potersi conciliare con l'attività didattica. Il progetto prosegue la collaborazione del Gmm con l'Associazione "Paligwend" che nell'estrema periferia della capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, gestisce un dispensario medico costruito dall'organizzazione di volontariato meranese in collaborazione con la Caritas della Basilica di Sant'Antonio da Padova. "Il centro medico, oltre che una struttura sanitaria, è anche centro di promozione sociale e così molte persone vengono per essere curate, ma anche per trovare chi le ascolta - racconta Clementine Zoma, presidente dell'Associazione 'Paligwend', infermiera ed odontotecnica che ha studiato a Bolzano, in Alto Adige - Lavorando con loro, abbiamo compreso quanto siano necessarie alla crescita di un popolo la cultura e l'educazione. In una parola, abbiamo capito l'importanza della scuola. Così è nato il progetto di Kassou".

"I futuri alunni sono contenti di poter frequentare le lezioni un una scuola nuova e bella, evitando di dover andare in località più lontane per studiare - conclude Clementine Zoma - Noi dell'Associazione Paligwend siamo contenti di poter offrire questa possibilità ai nostri giovani perché siamo convinti che le persone che studiano hanno una mente più aperta ed affrontano meglio il mondo". (ANSA).