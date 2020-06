Finanza Bolzano, nel 2019 scoperti 98 evasori totali

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bolzano, nel corso del 2019, hanno eseguito 736 verifiche e controlli. Particolarmente significativi sono stati i risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale internazionale, nel cui ambito sono stati accertati 26 casi fra "esterovestizioni" e "stabili organizzazioni" societarie. I finanzieri dell'Alto Adige, inoltre, hanno scoperto 98 evasori totali, ossia soggetti completamente sconosciuti al fisco, ed hanno verbalizzato 129 datori di lavoro. Nel complesso, l'attività svolta ha consentito d'individuare 831 lavoratori irregolari, tra quelli completamente in nero (253) e quelli che, pur assunti a libro paga, percepivano redditi fuori busta o presentavano contratti non conformi alla legislazione vigente (578).

Alla barriera dell'A22 di Vipiteno è stata intercettata e sequestrata valuta per quasi 170.000 euro, che i possessori tentavano di trasferire fraudolentemente all'estero, e sono stati sequestrati 166 chili di sigarette di contrabbando. Sempre nel 2019, è stata intensa la collaborazione con la Corte dei Conti, a cui sono stati segnalati 190 soggetti, per un danno erariale accertato pari a quasi 27 milioni di euro.

Nei primi mesi del 2020, i Finanzieri della provincia di Bolzano, a seguito della grave emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus, dopo aver rimodulato parzialmente la propria veste operativa, hanno operato 1.100 interventi nei confronti di persone fisiche e aziende, denunciando 17 soggetti e sequestrando circa 21.800 dispositivi di protezione individuale. (ANSA).