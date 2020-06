Fase 3: Bolzano azzera Imi per settore turistico

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - La giunta provinciale di Bolzano ha deciso di non far pagare del tutto l'Imi al settore alberghiero e della ristorazione, mentre gli altri settori economici riceveranno uno sconto del 50% se potranno provare un calo del fatturato di almeno il 20%. Lo ha annunciato il governatore altoatesino Arno Kompatscher ricordando la competenza della Provincia in questa materia. I comuni si faranno carico del 20% dello "sconto". (ANSA).