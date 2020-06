Accoltellamento con 4 feriti a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Quattro persone sono rimaste ferite, nessuno in modo grave, durante una lite con accoltellamento a Merano. Il diverbio è scoppiato la scorsa notte, alle 0.45, in Piazza Teatro. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca con un medico d'urgenza, i carabinieri e la polizia. I feriti sono stati portati in ospedale per le cure mediche. (ANSA).