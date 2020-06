Coronavirus: in Trentino un nuovo positivo e nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Accertato in Trentino un nuovo caso caso positivo di coronavirus, su 498 tamponi analizzati. Si tratta di una persona con sintomi, che non proviene da Rsa e non è minorenne. Anche oggi non si registrano decessi né ricoveri in ospedale a causa del Covid19.

Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

(ANSA).