Coronavirus: in Alto Adige 11 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - In Alto Adige sono 11 i nuovi casi di contagio da coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 222 tamponi effettuati. Si tratta di 11 persone della stessa famiglia, delle quali una è appena rientrata da un paese extraeuropeo. Il numero totale delle persone positive si attesta a quota 2.633 con un totale di 80.085 tamponi. Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Al momento i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 6, uno in terapia intensiva. Il reparto di rianimazione del San Maurizio di Bolzano ospita un paziente che arriva da Innsbruck. Sono 10 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria.

Le persone guarite sono 2.252 (-3). A queste si aggiungono 855 (+0) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il totale è di 3.107 (-3 rispetto al giorno precedente".

