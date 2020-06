Alto Adige: roghi del Sacro Cuore illuminano i monti

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - Domenica in Alto Adige si è ripetuta la tradizione dei fuochi del Sacro Cuore che vengono accesi sui monti in segno di fedeltà agli ideali tirolesi, a ricordo di un voto fatto nel 1796 dal capopopolo Andreas Hofer in occasione di un attacco, poi respinto, dei francesi. Mentre sulle montagne vengono accesi i roghi nella notte, è dall'alba che nei paesi sventola il labaro bianco-rosso del Tirolo.

