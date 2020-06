Trasporto irregolare di alimentari, sanzionato conducente

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - La polizia stradale ad un posto di controllo al casello di Bolzano Sud, ha controllato un autocarro Fiat Daily, che appariva in evidente sovraccarico. Un cittadino cinese dipendente da una ditta di Brescia, trasportava prodotti alimentari destinati a ristoranti cinesi della zona accatastati in modo irregolare, mentre da alcuni contenitori fuoriuscivano dei liquidi. L'interno dell'autocarro era molto sporco, tanto che è stato allertato il servizio sanitario della Provincia di Bolzano che ha confermato l'irregolarità del trasporto.

Una confezione di pesce, la cui tracciabilità non era possibile definire in modo compiuto, veniva pertanto sequestrata per la successiva distruzione ad opera del personale sanitario.

La polizia stradale ha sanzionato il conducente ai sensi della normativa vigente in tema di trasporti di sostanze alimentari.

Al conducente è stata elevata una contravvenzione di 1000 euro.

(ANSA).