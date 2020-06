Coronavirus: tre nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 753 tamponi. Fra le 418 persone testate nessuna è risultata positiva al test. Il numero sale comunque di 3 unità rispetto a ieri perché tre casi non erano stati erroneamente conteggiati. Sulla base di questi dati, comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a quota 2.618.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 4 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 8 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Il reparto di rianimazione del San Maurizio ospita un paziente Covid, che arriva da Innsbruck.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali sale quindi a 175 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Si attestano quindi complessivamente a 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

299 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Sono 3104 le persone guarite dal Covid-19, 4 in più rispetto a ieri, si legge in una nota dell'Azienda sanitaria. (ANSA).