Provincia Trento: dipendenti al lavoro il venerdì pomeriggio

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Dal 29 giugno gli orari dei dipendenti provinciali cambieranno. Si lavorerà anche il venerdì pomeriggio e, in alcuni servizi aperti al pubblico, anche il sabato mattina. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta provinciale di Trento. "Servono meno persone all'interno degli uffici, quindi abbiamo stabilito due turni su una giornata. Il monte ore è sempre 36, 25 saranno con presenza in ufficio, su due turni", ha detto il presidente Maurizio Fugatti.

"Per colmare il monte ore è stato inserito il tema del venerdì pomeriggio e anche del sabato mattina per determinate categorie di persone che hanno apertura al pubblico. Nonostante questo una quota di ore sarà fatta comunque in smart working, questo a parità di retribuzione. Un modo per riaprire gli uffici com'era prima del Covid e per dare un senso di normalità. I sindacati manifestano le loro legittime preoccupazioni e istanze quindi torneremo al tavolo per parlare di questo", ha concluso Fugatti. (ANSA).