Internet: collegamenti alta velocità in 54 comuni Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Tim ha completato la prima fase di interventi urgenti per lo sviluppo della banda ultralarga nella provincia di Trento, a seguito dell'emergenza Covid-19, rendendo disponibili i collegamenti ad alta velocità in 54 comuni totalmente o parzialmente scoperti distribuiti sull'intero territorio, attraverso l'accensione di circa 388 armadi stradali collegati alla fibra ottica. Grazie a questo intervento infrastrutturale, effettuato in sinergia con la Provincia autonoma di Trento e con le l'amministrazioni locali, oltre 45.000 unità immobiliari possono ora usufruire dei servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps, informa una nota di Tim.

I comuni interessati sono Ala, Amblar-Don, Andalo, Avio, Balsega di Piné, Bedollo, Besenello, Borgo d' Anaunia, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Canazei, Carano, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cis, Civezzano, Cles, Faedo, Fai della Paganella, Lavis, Levico Terme, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Mori, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Novella, Pomarolo, Predazzo, Romeno, Ronzone, Roverè della Luna, Rovereto, Ruffrè, San Michele all'Adige, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Spormaggiore, Sporminore,Terre d'Adige,Tione di Trento, Tre Ville, Trento, Villa Lagarina, Ville d'Anaunia e Volano. (ANSA).