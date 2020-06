Coronavirus: solo più 5 ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 626 tamponi, di cui due sono risultati positivi. Scende a 4 il numero di pazienti in reparto e uno in terapie intensiva.

Altre 10 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.100 (+15 rispetto al giorno precedente).

(ANSA).