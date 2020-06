Trento, piazze palcoscenici delle attività culturali estive

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche, in particolare di quelle dello spettacolo, l'amministrazione comunale di Trento ha concesso in disponibilità gratuita alcuni spazi pubblici. Per quattro date nel mese di luglio e quattro nel mese di agosto - si legge in una nota - piazza Fiera e piazza Duomo diventeranno il palcoscenico per spettacoli di danza, concerti, intrattenimento. Gli eventi verranno realizzati nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e il cartellone potrà prevedere un unico spettacolo su due giornate consecutive o due eventi di una giornata ciascuno.

Possono presentare domanda gli operatori economici del settore a mezzo raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio protocollo e spedizione (via Maccani, 148, entro le ore 24 del 22 giugno 2020. Il testo dell'avviso è pubblicato su www.comune.trento.it. (ANSA).