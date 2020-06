Trasporti: Euregio Ticket in vigore dal 1 agosto

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Dal primo agosto, su proposta del presidente altoatesino Arno Kompatscher, viene introdotto in tutte e tre le province il biglietto Euregio2Plus. "Con l'EuregioTicket facciamo della regione europea un'esperienza tangibile - dal 1° agosto 2020 il primo biglietto giornaliero 'Euregio2Plus' sarà introdotto in tutta l'Euregio" annuncia Platter.

Il prezzo del biglietto giornaliero è di 39 euro per due adulti accompagnati da un massimo di tre bambini. Il biglietto può essere utilizzato su tutti i servizi di trasporto locale in Tirolo, Alto Adige e Trentino. "Un prerequisito essenziale per l'utilizzo del biglietto giornaliero "Euregio2Plus" è il funzionamento dei collegamenti diretti e di trasferimento.

Questi saranno gradualmente ripristinati dopo l'apertura del confine", informa Platter. I tre presidenti dell'Euregio hanno concordato che anche il piano per la graduale introduzione del biglietto annuale dell'Euregio sarà elaborato insieme alle associazioni dei trasporti entro l'autunno. (ANSA).