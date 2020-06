Soccorritore disperso in fiume Rienza in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Sono in corso lungo i fiumi Rienza e Isarco a Bressanone le ricerche di un soccorritore, scomparso ieri sera durante un'esercitazione del soccorso acque nella gola del Rienza. Si tratta di un uomo di 53 anni della Valle Isarco.

Ancora ieri i colleghi hanno subito iniziato con le ricerche, sospese poi per il buio. Questa mattina, anche con l'aiuto di droni e dell'elisoccorso le ricerche sono riprese, ma finora non hanno dato esito.

Si tratta del secondo incidente durante un'esercitazione nel giro di pochi giorni. Il 6 giugno a Riva di Tures il capo del soccorso alpino di Campo Tures, Luca Forer, è morto precipitando da uno sperone di roccia nei pressi delle cascate di Riva di Tures. (ANSA).