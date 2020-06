Incidente con il trattore in valle di Non, muore un 57enne

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Grave incidente questa mattina attorno alle 9.30 nei boschi di Bresimo, in valle di Non, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita a causa di un incidente con il trattore. Sul posto i soccorritori, i vigili del fuoco e l'elicottero di Trentino Emergenza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente, che sarebbe causato dal ribaltamento del mezzo agricolo, è in corso di accertamento.

(ANSA).