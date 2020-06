Fase 3: ok bande musicali a processioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Nessuna limitazione per la circolazione verso e dalla maggior parte dei Paesi europei. Lo conferma il nuovo provvedimento - "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" Nr. 31/2020 - che il presidente della Provincia Arno Kompatscher.

L'ordinanza pubblicata contiene inoltre allentamenti alle misure di prevenzione in concomitanza di celebrazioni religiose e processioni: è dunque consentita la partecipazione di cori e bande musicali a celebrazioni religiose e processioni, esclusivamente però nei giorni di domenica e festivi in genere, a condizione che vengano rispettate le regole di cui al capo I della legge provinciale 4/2020. Tutti i provvedimenti e le ordinanze del presidente della Provincia in materia di coronavirus, ma anche il testo completo della legge 4/2020 e il succitato allegato A si possono trovare nella sezione Coronavirus del sito web della Provincia. (ANSA).