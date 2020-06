Coronavirus: 2 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 724 tamponi su 353 persone, due dei quali sono risultati positivi. Il reparto di rianimazione del San Maurizio da ieri ospita un nuovo paziente Covid, mentre un paziente altoatesino è ancora ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 9 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 18 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti.

Sono 2.236 (+4) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 849 persone (+3) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.085 (+7 rispetto al giorno precedente). (ANSA).