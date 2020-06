Benko sul podio dei paperoni austriaci

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Renè Benko, secondo la classifica di Forbes riportata dal quotidiano viennese Kurier, con un patrimonio di 4,18 miliardi di euro si piazza sul podio degli austriaci più ricchi. Il 43enne, fondatore della Signa Holding, nella classifica mondiale dei paperoni si trova al 361/o posto.

In Alto Adige il tirolese è conosciuto soprattutto per il progetto WaltherPark in via Alto Adige.

Solo due austriaci possono vantare un patrimonio ancora più importante. Il patron delle slot-machine e fondatore di Novomatic Johann Graf può vantare un patrimonio di 7,2 miliardi di euro, mentre da anni la prima posizione è saldamente in mano del fondatore di Red Bull, Dietrich Mateschitz, con 14,67 miliardi di euro. (ANSA).