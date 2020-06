Tamponi a bordo dell'auto, adesione del 15% nei primi Comuni

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Prosegue nel Comune di Sella Giudicarie la campagna di tamponi da effettuarsi con modalità "drive through"', ovvero a bordo della propria automobile, che ieri, martedì 16 giugno, è stata avviata dall'Azienda sanitaria a Giustino, Massimeno e Caderzone Terme. Poi sarà la volta di Castel Condino, Valdaone e Bondone. L' adesione nei primi Comuni coinvolti si sta assestando tra il 15% e il 20%.

I Comuni devono mettere a disposizione: il luogo nel quale organizzare i prelievi; il tendone che possa fungere da copertura per la postazione dei prelevatori e la postazione per la stampa etichette; corrente elettrica nella postazione di stampa delle etichette; 1 tavolo e sedie per la postazione di stampa; il sistema di chiamata dei cittadini. I tamponi vengono effettuati da personale dell'Apss suddiviso in due squadre, e su due turni: 9-13.00 e 13.00-17.00. (ANSA).