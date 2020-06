Fase 3: Widmann, con Immuni ci proteggiamo a vicenda

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - "Con l'app 'Immuni' ci proteggiamo a vicenda. È una delle tante misure che ci aiuteranno a prevenire una seconda ondata. Provincia di Bolzano e Azienda sanitaria sono unite nel promuovere quello che è il senso di questa app. Invito quindi tutte le altoatesine e tutti gli altoatesini ad utilizzare 'Immuni'." Lo afferma l'assessore provinciale alla salute, Thomas Widmann.

L'app, sviluppata per conto del ministero della salute, dopo esser testata in quattro regioni italiane, ora è stata sbloccata per tutto il territorio nazionale e può essere attivata da chiunque. La partecipazione è volontaria. Se la lingua del browser del cellulare è il tedesco, appare automaticamente la versione tedesca, informa una nota dell'Azienda sanitaria altoatesina.

"La diagnosi precoce su persone potenzialmente infette non significa solo un efficace contenimento del virus - commenta il direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Florian Zerzer - ma aiuta anche a curare la malattia per tempo, in modo da ridurre un eventuale aggravamento del decorso dell'infezione e, per quanto possibile, evitare di dover ricorrere a cure intensive".

"L'Azienda sanitaria sta costantemente aumentando la quantità di test che è in grado di eseguire. Per garantire ancora più sicurezza, a chiunque riceva il messaggio sul proprio cellulare, verrà offerto un test Pcr nel più breve tempo possibile", assicura ancora Zerzer. (ANSA).