Un nuovo caso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - In Alto Adige nelle ultime 24 ore è stata registrata una nuova infezione su 460 tamponi effettuati. Due pazienti sono ancora in terapia intensiva (1 a Bolzano e 1 a Innsbruck), non si registrano decessi.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 9 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 13 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti.