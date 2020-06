Gratis nei musei altoatesini con l'abo+

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - Da oggi e fino al 6 settembre sono in tutto 55 i musei dell'Alto Adige accessibili ai giovani in possesso di un AltoAdige Pass abo+, grazie all'iniziativa Young & Museum - Ingresso libero nei musei con abo+, che si svolge per il sesto anno consecutivo. Ci sono gli spazi all'aperto del Museo etnografico di Teodone, ma anche l'affascinante labirinto di stanze del Forte di Fortezza, le opere contemporanee di Merano Arte, il fascino barocco di Castel Wolfsthurn, e poi naturalmente Ötzi al Museo archeologico a Bolzano, o l'emozione di entrare in un vero bunker in val Passiria. L'iniziativa è pensata per accrescere l'interesse dei giovani verso i tesori dell'Alto Adige in tema di tecnica, arte e cultura. "Dopo mesi di lockdown vogliamo dare ai nostri giovani la possibilità di tornare a muoversi, avere contatti sociali, dedicarsi ad argomenti di loro interesse" spiega il presidente della Provincia e assessore ai Musei Arno Kompatscher. Un modo intelligente per farlo è sicuramente secondo il presidente proprio quello di visitare i musei come luoghi della scoperta, del ricordo, della scienza e della ricerca. (ANSA).