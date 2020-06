Due gravi incidenti in moto in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - Un motociclista ha riportato gravi ferite in un incidente stradale a Proves. L'altoatesino, di 57 anni, nella galleria, che collega la val di Non con la val d'Ultimo, ha tamponato un trattore. Il ferito è stato prima trasportato dall'ambulanza all'aperto, dove è stato poi caricato sull'elicottero Pelikan 3 e trasferito all'ospedale di Bolzano.

La galleria è rimasta chiusa per la durata dell'intervento.

Il Pelikan 1 ha soccorso invece un altro motociclista, rimasto gravemente ferito in una caduta sulla Ss48 nei pressi di Montagna. Per entrambi incidenti i rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri. (ANSA).