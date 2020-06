Fase 3: numero verde Alto Adige sospende il servizio

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Con oggi l'Agenzia per la Protezione civile della Provincia di Bolzano sospende il servizio del telefono del cittadino. Dall'inizio dell'operatività il 25 febbraio a ieri il numero verde del telefono del cittadino ha ricevuto 41.700 telefonate, riferisce il coordinatore del servizio Markus Rauch.

Fino al 17 maggio il telefono del cittadino ha prestato servizio dalle 8 alle 20 inclusi sabato, domenica e festivi. Dal 18 maggio il servizio è rimasto in funzione solo nei giorni lavorativi. Da due a 6 telefonisti erano in servizio rispondendo alle telefonate al numero verde gratuito 800 751 751. Il giorno con il maggior numero di chiamate è stato il 12 marzo con 1.138 chiamate.

Le domande più frequenti sono state all'inizio legate al nuovo coronavirus e al tipo di sintomi ad esso collegati: le richieste in questa fase hanno riguardato perlopiù se e quando richiedere un tampone in caso di febbre. Negli ultimi 2 mesi invece le domande sono cambiate e nel mese di aprile hanno riguardato la libertà di movimento, ad esempio se un certo tipo di spostamento era o meno autorizzato. Nell'ultimo periodo invece il numero delle telefonate si è fortemente ridotto, perciò si è deciso di sospendere il servizio a partire dalle 20.00 di oggi. (ANSA).