Fase 3: da lunedì riaperti centri termali e wellness hotel

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Nel quadro della progressiva ripresa delle attività economiche dopo l'emergenza Covid-19, la Giunta provinciale di Trento ha approvato oggi il protocollo che disciplina la riapertura dei centri termali e dei centri benessere/wellness degli alberghi.

L'accesso sarà con prenotazione, contingentato e programmato in base all'ordine di prenotazione e all'organizzazione delle aree ed ai diversi reparti; potranno accedere solo i clienti/pazienti e gli accompagnatori di minori e persone fragili con disabilità fisica e/o psichica. Chiunque acceda alla struttura deve indossare una mascherina chirurgica, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni). All'entrata in struttura l'operatore addetto controlla la prenotazione e le disposizioni previste; dovranno essere posizionati in diversi punti della struttura dispenser con soluzioni disinfettanti per l'igienizzazione delle mani. (ANSA).