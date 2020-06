Data Science: WebValley, 20/a edizione internazionale online

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Aperte fino al 3 luglio le iscrizioni a 'WebValley', la scuola estiva internazionale di Data Science che dal 2001 la Fondazione Bruno Kessler di Trento dedica ai giovani tra i 17 e i 19 anni.

L'edizione 2020 verrà sviluppata in modalità remota e avrà una durata di due settimane, da lunedì 17 a venerdì 28 agosto.

Tema di quest'anno sarà l'intelligenza artificiale applicata alla biologia computazionale e alla precision medicine.

Il camp prevede una prima settimana di corsi e laboratori online per costruire il bagaglio di conoscenze scientifiche e tecnologiche che i giovani partecipanti potranno immediatamente contestualizzare e mettere in pratica. Nella seconda settimana, con il supporto di ricercatori Fbk e di esperti provenienti da laboratori internazionali, il team si dedicherà a un vero e proprio progetto di ricerca scientifica, coniugando temi di eccellenza con risorse tecnologiche all'avanguardia, come il calcolo in ambienti cloud e strumenti di gestione condivisa.

