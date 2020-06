Coronavirus: in Trentino due nuovi contagi e nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - In Trentino, nelle ultime 24 ore, l'azienda sanitaria segnala due nuovi casi di contagio da coronavirus, uno dei quali individuato grazie ai test, l'altro invece con sintomi che si sono manifestati negli ultimi cinque giorni. Rimane a quota zero l'aggiornamento sui decessi. I tamponi effettuati sono stati 1.438.

Stabile il numero dei ricoveri che rimane uguale a ieri: sei pazienti di cui uno in rianimazione.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole, dal Commissariato del governo arrivano i seguenti dati: 1.234 controlli su persone, nessuna sanzione e 307 verifiche in esercizi commerciali (in questo caso, una sanzione). (ANSA).