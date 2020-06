Fase 3: ideato cappellino tecnologico anti-Covid

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Per la prevenzione del coronavirus, la startup 3D.I.V.E. - insediata a Casa Demadonna a Storo nello spazio di coworking allestito da Comune, Cedis e Bim del Chiese - ha messo a punto un cappellino tecnologico, che già guarda alla fase 3, da indossare nei grandi eventi sportivi, fiere, concerti e congressi.

Le tecnologie di 3D.I.V.E. - sottolinea Trentino Sviluppo - hanno ottenuto negli ultimi mesi il sostegno dell'Investment Company Citic Holding IF Group statunitense, con un protocollo finanziario di 3,6 milioni di euro. La prima tranche da 600.000 euro permetterà la prototipazione e la produzione di alcuni prodotti tecnologici. Un team di 15 specialisti è al lavoro tra ricerca e sviluppo, fase pre-industriale, prototipizzazioni e avvio della produzione. I brevetti depositati sono già 6 e altri 2 sono in arrivo. (ANSA).