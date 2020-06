Coronavirus: Fem, analizzati finora 10.000 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Visita questa mattina del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ai laboratori della Fondazione Edmund Mach (Fem), impegnati nelle analisi dei tamponi per la ricerca del coronavirus.

Fugatti era accompagnato dal direttore dell'Apss di Trento, Paolo Bordon, e dal direttore generale del Dipartimento salute della Provincia, Giancarlo Ruscitti.

L'attività analitica che si sta svolgendo a San Michele ad oggi ha riguardato circa 10.000 tamponi. Per fare questo sono state riconvertite tecniche e tecnologie destinati ad altri ambiti di ricerca.

"ll ruolo che ha avuto la Fem in questi mesi nel contesto del sistema sanitario trentino è stato centrale perché i numeri che abbiamo raggiunto in tema di tamponi effettuati è dovuto a un sistema che si è messo insieme, grazie ad Apss, Cibio e Fem.", ha sottolineato Fugatti. Questo strumento - ha aggiunto - diventa importante rispetto ad un'eventuale situazione critica che si dovesse ripresentare". (ANSA).