Confesercenti Trentino, in aprile -77% di assunzioni

Nel mese di aprile in Trentino si sono registrate oltre 9.200 assunzioni in meno rispetto allo stesso mese del 2019 (-77%), mentre a marzo l'indice era del -38%. Lo comunica Confesercenti del Trentino, rilevando come, rispetto a gennaio-aprile dell'anno precedente, si contino in totale 12.484 assunzioni in meno.

Il settore più colpito è il terziario, con 10.234 assunzioni in meno (-35,9%). Poco meno della metà di questo calo si deve al comparto dei pubblici esercizi, che rispetto ai primi quattro mesi dell'anno prima, perde 5.346 assunzioni (-50,6%). Negativo anche il dato del commercio, con 590 assunzioni in meno (-21,8%), e i servizi alle imprese, con circa 1.037 mancate assunzioni (-29,4%).

"E' assolutamente necessario intervenire per tutelare le imprese e l'occupazione, rendendo immediatamente disponibili i ristori a fondo perduto, la liquidità agevolata e le risorse per la cassa integrazione", dice il presidente Massimo Peterlana.

