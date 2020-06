A22: tamponamento fra tir a Nomi, 3 feriti

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Traffico bloccato sull'Autostrada del Brennero, in direzione sud fra Trento sud e Rovereto nord, a causa di un tamponamento fra tre tir avvenuto all'altezza di Nomi. I tre camionisti sono rimasti feriti per cui è stato necessario l'intervento delle ambulanze del '118' e dell'elisoccorso.

Sul posto anche i vigili del cuoco con le pinze idrauliche e la Polizia stradale per i rilievi. Istituita l'uscita obbligatoria al casello di Trento sud. (ANSA).