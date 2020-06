Vacanze: a Pontedilegno-Tonale soggiorni lunghi post covid

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Un turista su due tra quanti trascorreranno le vacanze nel comprensorio Pontedilegno-Tonale è propenso a organizzare un soggiorno più lungo di una settimana. E' il risultato di un sondaggio commissionato dal Consorzio, che evidenzia anche come circa il 20% opterà per la classica settimana.

La montagna, nella prima vacanza post-Covid, sembra dunque essere la meta preferita per il 2020: tre italiani su 4, dopo mesi in casa, hanno voglia di fare lunghe camminate respirando e il naturale distanziamento assieme agli ampi spazi e alla molteplicità dell'offerta sono un sicuro punto a favore delle vette. Determinante nella scelta per il 53% degli intervistati, prosegue il sondaggio, la possibilità di poter disdire gratuitamente la prenotazione fino all'ultimo momento per cause di forza maggiore.

Il 2020, dunque, sembra consolidare un trend che gli analisti di turismo avevano già individuato: il momento della vacanza è sempre più concepito come uno strumento per fuggire da ambienti congestionati e stressanti. Il lockdown durante la pandemia ha fatto impennare lo smartworking, estendendo spesso gli orari di lavoro. Ed è probabilmente anche per questo che è in aumento il numero di turisti che chiede un salutare distacco (mentale, prima ancora che fisico) dalla quotidianità. (ANSA).