'Taxi rosa' a Trento, buoni sconto per donne h24

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Saranno usufruibili per tutte le 24 ore i buoni sconto di 5 euro per i "Taxi rosa" a Trento.

Inizialmente la convenzione stipulata tra il Comune e i tassisti nel corso dell'emergenza coronavirus era dalle ore 22 alle 6.

Lo rende noto il Comune precisando che i buoni sono riservati a tutte le donne con più di 16 anni che viaggiano sole o accompagnate da altre donne e/o minori, per tratte in partenza e/o in arrivo nel comune di Trento entro un raggio di 50 chilometri.

I buoni, utilizzabili da tutte le donne a prescindere dalla residenza, potranno essere ritirati in blocchetti da 5 nella portineria del Servizio sviluppo economico, studi e statistica in via Alfieri 6 - piano terra.

Infine, in considerazione dell'eccezionalità del periodo emergenziale legato alla pandemia, i tassisti hanno deciso di accordare a tutti i clienti over 65 sprovvisti di buono, fino al 31 luglio, uno sconto del 10% sul costo della corsa. (ANSA).