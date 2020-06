In auto con famiglia e 2 etti hashish, arrestato a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - La Squadra volante del commissariato di Riva del Garda e di Rovereto ha arrestato un uomo di 38 anni con circa 2 etti di hashish. Gli agenti lo hanno fermato la scorsa notte al casello autostradale di Rovereto Nord a bordo della sua auto, proveniente da Verona; al momento dei controlli dell'uomo, che era accompagnato da moglie e figli, è emersa un'insolita preoccupazione e dall'ispezione del bagagliaio è emerso che trasportava circa 200 grammi di hashish confezionato in due panetti. La quantità sequestrata e il tipo di stupefacente, ritengono gli investigatori, potrebbe esser stata preparata per uno spaccio per il termine dell'anno scolastico.

"Il controllo del territorio e le conseguenti attività di prevenzione, intensificate, dopo il lockdown, dal questore Cracovia - commenta il dirigente del commissariato di Riva del Garda Salvatore Ascione - rappresentano il punto di partenza per tutte le azioni di contrasto delle attività criminali". (ANSA).