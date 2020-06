Coronavirus: nessun nuovo caso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Numeri pressoché invariati nel bollettino quotidiano dell'epidemia da coronavirus in Alto Adige. Anche oggi non vengono segnalati nuovi casi positivi, sulla base dei 752 tamponi valutati nelle ultime 24 ore, così come non si registrano nuovi decessi il cui totale resta a 292.

Anche il numero delle persone positive ai test effettuati dall'inizio dell'emergenza (in totale 73.404 su 35.148 persone), è fermo 2.602. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 8 (uno in più rispetto ad ieri) e sempre due (uno dei quali in Austria) in terapia intensiva. Altre 13 persone sono considerati casi sospetti.

Attualmente 150 persone (3 in più rispetto ad ieri) si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

Le persone guarite sono 2.218 (una in più rispetto a ieri) alle quali si aggiungono 835 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. (ANSA).