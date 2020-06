Coronavirus: in Trentino zero decessi e zero contagi

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - In Trentino, per la seconda volta dall'inizio della pandemia, non si registrano decessi e nuovi contagi da coronavirus. Ieri sono stati analizzati 1.215 tamponi.

Lo rende noto l'Azienda provinciale per i servizi sanitari precisando i ricoveri sono in calo, con sei pazienti Covid soltanto nei reparti ospedalieri, di cui uno in rianimazione.

"È un trend incoraggiante - dice l'assessore alla salute Stefania Segnana - che ci consente di organizzare ancora meglio la strategia del contenimento del virus. Ora non dobbiamo sprecare un risultato guadagnato con tanto sacrificio. Il virus è ancora un nemico poco conosciuto e molto insidioso. I comportamenti responsabili e corretti devono essere sempre mantenuti per il bene nostro e di chi ci sta vicino e per guadagnare, giorno dopo giorno, un passo verso la normalità".

