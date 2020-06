Ndrangheta: operazione in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 9 GIU - E' in corso da questa notte una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato di Trento con l'impiego di circa 200 uomini, coordinati dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, diretta a disarticolare una locale di 'ndrangheta, da anni operante a Bolzano, emanazione, seppur autonoma, della ndrina Italiano - Papalia di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria. Tra i 20 arrestati figurano anche esponenti di altre "famiglie" ndranghetiste appartenenti ai mandamenti ionico e tirrenico della Calabria.

Perquisizioni ed arresti sono in corso anche in provincia di Reggio Calabria, Padova e Treviso. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la Procura della Repubblica di Trento a cui parteciperanno il Procuratore della Repubblica di Trento, il Direttore Centrale Anticrimine ed il Direttore del Servizio Centrale Operativo.