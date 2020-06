Coronavirus:nessun nuovo caso e nessun decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Resta fermo il bilancio dell'epidemia di coronavirus in Alto Adige: anche oggi, secondo i dati riferiti dall'Azienda sanitaria provinciale, non si registrano nuovi casi di positività e decessi che restano, quindi, fermi rispettivamente a 2.602 e 292.

È basso, però, il numero dei tamponi valutati delle ultime 24 ore - sono 395 - che porta il totale a 72.652 su 34.607 persone.

Anche i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono ancora sette (ai quali si aggiungono 17 casi sospetti), e due, di cui uno ad Innsbruck, in Austria, nei reparti di terapia intensiva.

In quarantena o in isolamento domiciliare ci sono, attualmente, 147 persone, mentre i guariti sono 2.217 (2 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 832 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. (ANSA).