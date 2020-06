Biblioteca Fondazione Kessler, al via prestito esterno

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Riaperti i servizi verso l'utenza esterna della biblioteca della Fondazione Bruno Kessler di Trento e, per la prima volta, sarà anche possibile richiedere dei volumi in prestito da consultare a casa propria, senza il vincolo di doverlo per forza fare presso i locali della biblioteca.

Il prestito esterno rimarrà disponibile in via sperimentale fino a settembre. Per ottenerlo basterà inviare la richiesta a biblio@fbk.eu, indicando i titoli dei volumi desiderati (massimo 5 a richiesta, per un totale di 10 volumi); quindi verrà inviata una email con l'orario di ritiro e altre indicazioni utili. I volumi potranno essere ritirati presso la portineria della sede di Via S.Croce 77.

Le sale lettura, invece, rimarranno per ora chiuse. (ANSA).