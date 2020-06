Aria:in Trentino meno biossido di azoto grazie a lockdown

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Un calo delle concentrazioni di biossido di azoto, legato in buona parte all'effetto delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria per coronavirus, emerge in Trentino dal report riferito al mese di maggio diffuso dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa).

" Dal blocco imposto dalla pandemia - commenta il vice presidente della Provincia, Mario Tonina - abbiamo avuto un risultato importante, che ci ha dimostrato come sia necessario portare avanti politiche legate alla sostenibilità e alla mobilità, per il nostro ambiente. In questa direzione si muove anche la recente iniziativa del bonus bici, per la mobilità alternativa ed elettrica: visto il grande successo della proposta, stiamo ragionando di darne continuità con l'assestamento di bilancio". (ANSA).