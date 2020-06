Agricoltore muore schiacciato da trattore a Isera

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - E' stato trovato morto nella tarda serata di ieri un agricoltore di 78 anni di Isera rimasto schiacciato dal suo trattore precipitato in una scarpata in località Lenzima.

L'allarme è stato lanciato dai parenti che non l'hanno visto tornare a casa. Vano l'intervento dei sanitari del '118' e dei vigili del fuoco volontari che, dopo una breve ricerca, hanno trovato il mezzo ribaltato e l'agricoltore ormai privo di vita.

I rilievi sono stati condotti dai carabinieri. (ANSA).